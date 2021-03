Super Nintendo World apre a marzo in Giappone: nuova data per l'inaugurazione

Mentre l'apertura del Super Nintendo World di Orlando in Florida sembra destinata a ritardare addirittura sino al 2025, una sorte meno avversa sembra ora coinvolgere il parco divertimenti di Osaka.

Dai vertici della casa di Kyoto giunge infatti la comunicazione di una nuova data di apertura della struttura. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il primo Super Nintendo World dovrebbe veder aprirsi i battenti il prossimo giovedì 18 marzo, con addirittura una "grande inaugurazione" in programma. Inizialmente attesa per febbraio e poi rimandata a data da destinarsi a causa del persistere della crisi sanitaria internazionale, l'apertura della struttura parte degli Universal Studios di Osaka sembra ormai imminente. Con l'annuncio della nuova data di apertura del parco divertimenti dedicato a Super Mario, Nintendo conferma l'adozione di misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagi da Covid-19. Tra queste, l'obbligo per chi vorrà accedere a Super Nintendo World di indossare la mascherina.



Nel frattempo, non sembrano essere per ora mutati i programmi che vorrebbero le Olimpiadi di Tokyo pronte a partire durante l'estate di quest'anno, dopo il rinvio dell'edizione dei Giochi Estivi prevista in Giappone per lo scorso anno. A dispetto del posticipo, la manifestazione sarà comunque nota come Olimpiadi di Tokyo 2020.