Super Nintendo World: un primo assaggio del parco di Hollywood manda tutti in visibilio

Il 2023 sarà un grande anno per il medium videoludico e tutto ciò che vi è direttamente annesso, come nel caso del nuovo parco a tema di Nintendo. La notizia era già nell'aria ormai da diverso tempo e, come saputo nelle scorse settimane, il Super Nintendo World arriverà anche in America a febbraio, con la seconda delle due sedi.

Con il desiderio di cavalcare l'ondata di successo registrata con la prima sede fisica del Super Nintendo World, la Grande N ha replicato il medesimo esperimento già riuscito anche oltreoceano, seppure sia necessario attendere ancora alcuni mesi prima che gli amanti Nintendo possano mettervi piede negli USA.

Tuttavia, con un anticipo di diverse settimane dalla grande apertura, il LA Times ha da poco avuto modo di raccontare quelle che sono state le prime impressioni sul Super Nintendo World degli Universal Studios di Hollywood. Non ci sono che parole d'elogio per descrivere l'esperienza che attenderà tutti gli amanti dell'universo mariesco e non solo, complice la creazione di un breve viaggio dalla natura prettamente interattiva e che coinvolgerà tutti.

Il 17 febbraio 2023 sarà il momento del Super Nintendo World, il quale aprirà al grande pubblico anche in America e non solo nella Terra del Sol levante. L'intera avventura sarà incentrata su di una "componente narrativa" semplice ma alquanto efficace: la principessa Peach ha appena subito il furto del suo fungo d'oro e i visitatori dovranno aiutarla.

Le scenografie fisiche con l'implementazione della realtà aumentata e l'alta possibilità di interagire con tutto ciò che caratterizzerà quelle ambientazioni dalle tinte fantastiche saranno solamente due degli elementi chiave del Super Nintendo World. La redazione di LA Times parla di una vera e propria gamification, in quanto gli effetti speciali e la magia del parco a tema permetteranno di calarsi in un'avventura divertente.

Koopa, Goomba e tutte le creature che popolano e che ci hanno fatto amare l'universo di Mario e dei suoi amici costituiranno un ambiente unico nel suo genere, rendendo il tutto un'esperienza alla stregua del videogiocare in senso lato. Nintendo si muove così magistralmente in quella che è la sua apertura in direzione della creazione di luoghi fisici per entusiasmare milioni di persone e giocatori. In questo senso, la Grande N ha recentemente aperto un superstore ad Osaka, la stessa città che ha dato i natali al Super Nintendo World.