Super Nintendo World: il tour virtuale con le attrazioni del parco divertimenti

Dopo la presentazione di Super Nintendo World con Miyamoto, la casa di Kyoto apre il sito ufficiale del parco dei divertimenti per dare modo agli appassionati di compiere un vero e proprio tour virtuale delle attrazioni.

In vista dell'apertura del parco, gli Universal Studios Japan e i rappresentanti del colosso videoludico nipponico rendono disponibili sul sito web del Super Nintendo World diverse schede interattive che illustrano le giostre, le attività e le attrazioni accessibili nella nuova area a tema che, dopo le ormai note problematiche legate alla pandemia da Coronavirus, è pronto ad accogliere i suoi primi visitatori dal 4 febbraio.

Con Super Nintendo World, la Grande N può così festeggiare nel migliore dei modi il 35° anniversario di Super Mario Bros. e dare modo ai fan dell'idraulico baffuto di immergersi nelle atmosfere di questa serie, interagendo con i suoi protagonisti principali all'interno di attrazioni che ricreano i livelli più iconici della saga.

Il tour virtuale del sito web di Super Nintendo World comprende i mock-up delle giostre, delle immagini in Realtà Aumentata delle attività da svolgere, gli scorci dell'area tematica di Yoshi e le immancabili schede che descrivono nel dettaglio ciascuna attrazione. Per chi desidera compiere questo tour virtuale, in calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Super Nintendo World.