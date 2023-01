Super Nintendo World, biglietti in vendita e sito in crash: ecco il parco di Hollywood

Dopo aver stuzzicato gli appassionati con un primo sguardo al nuovo Super Nintendo World, la sede di Hollywood del parco divertimenti si appresta a celebrare l'inaugurazione.

Con l'apertura dei cancelli in programma per il prossimo 17 febbraio 2023, la struttura si prepara ad accogliere i primi visitatori, che in queste ore hanno fatto a gara per aggiudicarsi un biglietto. La prima prevendita degli ingressi del Super Nintendo World di Hollywood era infatti in programma per la giornata del 5 gennaio 2023, ma non tutto è andato come preventivato. L'elevato numero di accessi al sito ufficiale del parco divertimenti ne ha infatti provato il crash, con conseguente impossibilità di accedere alle opzioni di prevendita dei biglietti.



A fronte della situazione, Nintendo ha deciso di rinviare di una settimana l'apertura delle prenotazioni. Nel frattempo, saranno potenziati i server dedicati al portale online del Super Nintendo World di Hollywood. Agli appassionati di Super Mario e compagni non resta dunque che attendere ancora qualche ora per scoprire quando avranno la possibilità di immergersi nell'immaginario delle icone della Grande N. Nel frattempo, in apertura a questa news è disponibile una ricca video anteprima della struttura.



Sul finire dello scorso anno, Shigeru Miyamoto ha festeggiato i 70 anni, mentre quest'anno il creatore potrà celebrare l'inaugurazione del secondo Super Nintendo World del mondo, con Hollywood pronta a seguire le orme di Osaka.