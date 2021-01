Super Nintendo World: tutti a bordo del treno a tema! Le immagini dal Giappone

Per indorare l'amara pillola del rinvio dell'apertura del Super Nintendo World, i rappresentanti degli Universal Studios Japan danno seguito alla collaborazione sancita nei mesi scorsi con JR West e celebrano la partenza del treno a tema con il nuovo parco dei divertimenti nintendiano.

Il nuovo treno di JR West a tema Super Nintendo World prende così servizio sulla linea panoramica Sakurajima, la ferrovia che collega le stazioni di Nishikujo e Sakurajima per interconnettersi con la linea Circolare di Osaka e, appunto, con gli Universal Studios Japan.

A partire dal 27 gennaio, quindi, uno dei treni della linea vanterà una livrea interamente personalizzata con le immagini dei personaggi dell'universo di Super Mario: oltre all'idraulico baffuto nato dal genio di Shigeru Miyamoto, sul treno è possibile osservare le gigantografie della principessa Peach, come pure di Bowser, Toad e tanti altri protagonisti.

In calce alla notizia trovate le immagini scattate da chi ha assistito alla partenza del viaggio inaugurale del treno di JR Sakurajima dedicato al parco dei divertimenti Super Nintendo World, in attesa che l'attrazione di Osaka accolga i suoi primi visitatori al termine delle attuali problematiche legate all'emergenza Coronavirus e alle misure per il distanziamento sociale.