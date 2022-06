Super Nintendo World alla conquista di Hollywood: fissato il periodo di apertura

Dal 2021 una certezza in Giappone, il Super Nintendo World si prepara a divenire realtà anche al di fuori dei confini casalinghi, preparando ad intrattenere i fan occidentali di Nintendo con un altro enorme parco a tema che sembrerà trasportarci a tutti gli effetti in un Regno dei Funghi della vita reale.

Avevamo già visto negli scorsi mesi alcuni scatti rubati dal Super Nintendo World di Hollywood in piena costruzione, con i castelli di Peach e di Bowser già avanti nei lavori. La buona notizia è che la creazione del parco procede spedita e senza grossi intoppi, considerato che gli Universal Studios di Hollywood hanno fissato in via ufficiale il periodo in cui il Super Nintendo World aprirà finalmente i battenti.

La nuova, grande attrazione sarà accessibile al pubblico a partire da inizio 2023, sebbene per il momento non sia stata decisa una data precisa per l'apertura dei cancelli. In ogni caso manca meno di un anno alla nascita del Super Nintendo World di Hollywood. Resta ora la curiosità di scoprire quanto il nuovo parco sarà simile a quello originale nipponico, se ci saranno attrazioni differenti o se invece la versione americana ricalcherà fedelmente il modello giapponese.

Quest'ultimo, tra l'altro, si sta tra l'altro espandendo, con il futuro arrivo di un'area dedicata a Donkey Kong per il Super Nintendo World che non dovrebbe essere replicata negli Stati Uniti.