Super Nintendo World cresce e si espande con l'area dedicata a Donkey Kong!

Il parco divertimenti Super Nintendo World all'interno degli Universal Studios Japan si espande con l'arrivo di una nuova area ispirata a Donkey Kong che verrà aperta entro il 2024. Ecco cosa sappiamo fino ad oggi.

L'area in questione sarà ispirata ovviamente alla giungla e ci saranno spazi non solo legati alla ristorazione e al marchandising ma anche alle attrazioni, con una montagna russa definita "innovativa", al momento però non sappiamo niente altro a riguardo.

Questa location dovrebbe avere una superficie paragonabile a quelle del Regno dei Funghi e dell'area centrale dedicata a Super Mario, inoltre a giudicare dalla mappa qui sotto resta libera una quarta area edificabile che verrà probabilmente sfruttata nel prossimo futuro per costruire altre zone tematiche.

Nonostante la curiosità del pubblico per visitare il parco, Super Nintendo World ha riscontrato in questi primi mesi vari problemi ed è andato incontro a due chiusure a causa dell'epidemia Covid-19 che qualche mese fa aveva ripreso a viaggiare ad alti ritmi in Asia, con aumenti sostanziali per quanto riguarda il numero dei contagi.

Super Nintendo World è il parco dedicato ai personaggi Nintendo, al momento è attivo solamente in Giappone ma nei prossimi anni Super Nintendo World dovrebbe sbarcare anche nei parchi Universal Studios negl iStati Uniti.