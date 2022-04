Super Nintendo World cresce ad Hollywood: scatti rubati mostrano i progressi

Prosegue l'ampliamento delle attività di Nintendo legate al mondo dell'intrattenimento non videoludico, tra parchi a tema e trasposizioni cinematografiche delle proprie IP più note.

Nonostante il rinvio del film animato di Super Mario al 2023, proseguono a passo spedito i lavori di costruzione della prima installazione nordamericana di Super Nintendo World. Il parco a tema della Grande N, dopo l'apertura presso gli Universal Studios di Osaka, è infatti pronto a varcare i confini del Sol Levante, per raggiungere le colline di Hollywood.

Con l'apertura dei cancelli della struttura in programma per il prossimo anno, una serie di scatti realizzati da Theme Park Tribune mostrano chiari progressi per l'edificazione del parco a tema. Dalle foto, in particolare, emergono i primi dettagli relativi al Castello di Bowser e al Castello di Peach, mentre non mancano Piante Piranha pronte a decorare l'interno del parco divertimenti. Al momento, lo ricordiamo, la struttura non può ancora contare su di una data di apertura ufficiale, anche a causa dei ritardi costruttivi causati dall'emergenza sanitaria internazionale degli ultimi anni.



In attesa di poter dare uno sguardo ai primi scatti ufficiali del Super Nintendo World di Hollywood, ricordiamo che l'unica struttura simile sorge per ora presso la città giapponese di Osaka.