Super Nintendo World in Florida: il parco di Orlando potrebbe ritardare di due anni

A diversi anni dall'annuncio dell'avvio dei lavori, il pubblico ha potuto dare un primo sguardo ufficiale al primo parco divertimenti a tema Nintendo solamente alcuni mesi fa.

A offrire una video presentazione del Super Nintendo World di Osaka è stato un Nintendo Direct trasmesso nel periodo delle festività natalizie e condotto da nientemeno che Shigeru Miyamoto. Il creatore di Super Mario in persona ha offerto un piccolo tour virtuale di alcune delle attrazioni che popoleranno la struttura, la cui inaugurazione era originariamente attesa in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Con il rinvio dell'appuntamento sportivo internazionale a seguito della crisi sanitaria mondiale, senza particolari sorprese l'apertura dei cancelli è stata inizialmente spostata al 4 febbraio 2021. Successivamente, tuttavia, l'esordio di Super Nintendo World è stato rinviato a data da destinarsi ancora una volta.

E mentre la nuova sezione degli Universal Studios giapponesi resta priva di indicazioni certe in merito all'inaugurazione, lo stesso si può dire della struttura gemella attesa presso la città di Orlando, in Florida. Secondo quanto riferito dal The Orlando Sentinel, infatti, i lavori di costruzione dell'Epic Park, che dovrebbe ospitare anche il nuovo Super Nintendo World, starebbero procedendo tra continui lockdown, con la data di apertura che sarebbe ora stata posticipata addirittura al 2025. Al momento, non vi sono tuttavia conferme dirette da parte di Nintendo.