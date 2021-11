Super Nintendo World, incendio sulla giostra di Yoshi: attrazione chiusa per indagini

In attesa di poter osservare in azione la nuova area di Super Nintendo World dedicata a Donkey Kong, il parco a tema è stato protagonista di uno spiacevole evento.

Nel corso della giornata di martedì 23 novembre, la struttura è stata infatti colpita da un incendio. Quest'ultimo, fortunatamente, è esploso al termine dell'orario di apertura al pubblico, quando tutti gli ospiti del Super Nintendo World avevano dunque già lasciato il parco. A essere colpita, è stata principalmente l'attrazione dedicata a Yoshi, la cui sezione al coperto sembra essere stata l'epicentro dell'incendio. Avvistato dai dipendenti del parco, quest'ultimo è stato in seguito domato grazie ad un intervento dei vigili del fuoco giapponesi.



Fortunatamente, dunque, nessuno è stato ferito nel corso dell'incidente, sulle cui è origini è però in corso un'indagine. Per garantirne lo svolgimento, il Super Nintendo World è rimasto chiuso, in via eccezionale, per l'intera giornata di ieri, mercoledì 24 novembre. Da oggi, la struttura riapre invece i battenti al pubblico, che non potrà però accedere all'attrazione Yoshi's Ride sino a nuovo ordine.



Sin dal suo annuncio, il parco a tema è stato colpito da diverse circostanze sfortunate, tra le quali ovviamente la necessità per il Super Nintendo World di far fronte alla pandemia proprio nel periodo per il quale era in programma la sua apertura.