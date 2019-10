Super Nintendo World, si intravede una nuova attrazione dedicata a Mario

Come vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi, Universal sta per aprire il primo parco giochi dedicato al mondo Nintendo. Super Nintendo World infatti sarà visitabile dal pubblico nella primavera del 2020 in Giappone, e a giudicare dalle immagini sembra un luogo imprescindibile per gli amanti dei videogame della Grande N.

Tom Williams, CEO della divisione relativa ai parchi di Universal, aveva dichiarato in passato che all'apertura sarebbero state disponibili un'attrazione dedicata a Mario Kart< ed una relativa a Yoshi, delle montagne russe chiamate Yoshi's Adventure.

Su Twitter sono ora emerse alcune nuove immagini, che mostrano una nuova sezione del parco, dedicata nuovamente a Super Mario. Non si capisce bene se si tratti di un'attrazione o di semplici elementi scenografici, ma lo stile è riconoscibilissimo: ci sono le texture dei giochi di Mario, e le caratteristiche tipiche della saga, come i blocchi con il punto interrogativo, le nuvole mobili e un blocco POW.

Insomma i lavori sul parco proseguono, e siamo sicuri che alla fine si rivelerà un posto davvero divertente. Toccherà però andare in Giappone per visitarlo, anche se lo stesso Tom Williams aveva aperto alla possibilità della creazione di nuovi parchi a tema Nintendo, ed il prossimo potrebbe essere inaugurato negli Stati Uniti. Per il momento però l'appuntamento resta fissato per la Primavera 2020 in Giappone.