Super Nintendo World: lavori in corso tra Yoshi giganti e Piante Piranha

È ormai trascorso diverso tempo da quando la Casa di Kyoto ha annunciato al pubblico l'intenzione di costruire un parco a tema Nintendo presso gli Universal Studios di Osaka, Giappone.

La struttura dedicata all'intrattenimento a firma Grande N avrebbe dovuto aprire i cancelli nel corso dell'estate 2020, giusto in tempo per lo svolgimento delle attesissime Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo, come ampiamente noto, la negativa congiuntura internazionale legata all'esplodere della crisi sanitaria internazionale legata alla pandemia da COVID 19 ha in seguito costretto il Governo giapponese e il Comitato Olimpico Internazionale a prendere la difficile decisione di posticipare l'evento sportivo.

Con le Olimpiadi 2020 rimandate e una situazione globale ancora non del tutto rientrata alla normalità, anche la Casa di Kyoto ha scelto di comunicare un posticipo per l'apertura del Super Nintendo World di Osaka. L'inaugurazione del parco a tema è ora attesa per l'autunno di quest'anno, ma non sembra essere escluso uno slittamento ulteriore al 2021. Nonostante ciò, proseguono a pieno ritmo i lavori presso la struttura, che prende progressivamente forma. In rete, in particolare, è trapelato il filmato che trovate in calce a questa news. Offrendo un piccolo scorcio sulla location, il video immortala Piante Piranha giganti, uno Yoshi in movimento, enormi monete dorate sospese e molto altro: cosa ve ne pare?