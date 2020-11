Super Nintendo World, Mario Kart è realtà: data di apertura del parco e trailer!

I piani originali del colosso di Kyoto prevedevano una trionfale prima apertura di Super Nintendo World in concomitanza con lo svolgimento delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Purtroppo, come noto, le dinamiche legate al diffondersi e al perdurare dell'emergenza Coronavirus hanno reso il programma completamente impraticabile. I vertici Nintendo hanno dunque provveduto ad annunciare un posticipo e a proseguire i lavori per la costruzione del parco divertimenti. Di recente, la compagnia videoludica aveva offerto un interessante aggiornamento, offrendo indicazioni sulla nuova finestra di apertura di Super Nintendo World. Ora, finalmente, è stata annunciata la nuova data di apertura: gli appassionati potranno varcare i cancelli del parco a tema parte degli Universal Studios di Osaka a partire dal prossimo 4 febbraio 2021.

Per festeggiare l'annuncio, è stato pubblicato un trailer di Super Nintendo World, grazie al quale è possibile dare un primo sguardo alla struttura. In particolare, protagonista assoluta è l'attrazione a tema Mario Kart, prima nel suo genere in tutto il mondo. Battezzata "Mario Kart: Koopa's Challenge", quest'ultima sarà una delle attrazioni presenti nella struttura. Al momento non sono disponibili molti altri dettagli sul parco, se non la conferma della presenza di un Mario Café & Store nel Super Nintendo World. Trovate il filmato promozionale direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?