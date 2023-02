Super Nintendo World e Mario: tecnologia e innovazione secondo Miyamoto

Nel corso di un'intervista concessa a Polygon da Sigeru Miyamoto, il papà di Super Mario e Zelda ha spiegato che le attrazioni del Super Nintendo World e l'IP di Mario sono i perfetti esempi del costante sforzo compiuti dalla Grande N nell'innovazione tecnologica applicata ai videogiochi e all'intrattenimento.

Partendo dall'incredibile esperienza in Realtà Aumentata offerta dall'attrazione Mario Kart Bowser's Challenge nel parco dei divertimenti nintendiano sorto nella cornice Universal Studios di Hollywood, Miyamoto riflette sull'importanza del lavoro che la casa di Kyoto ha portato avanti nei decenni per evolvere costantemente l'industria dell'intrattenimento videoludico.

"Penso che siamo sempre alla ricerca di tecnologie nuove e uniche", esordisce il leggendario papà di Mario, Zelda e Donkey Kong prima di aggiungere che "è il modo in cui utilizziamo questa nuova tecnologia per renderla unica, per poi infonderla nei nostri prodotti, a rendere così speciale Nintendo. Pensiamo ad esempio a Mario: nel crearlo, capimmo subito che sarebbe stato un gioco incredibilmente popolare perché sapevamo che era divertente. E così da allora abbiamo ritenuto giusto evolvere i videogiochi di Mario per seguire l'evoluzione e l'innovazione tecnologica".

Miyamoto spiega così che "per ogni nuovo hardware lanciato sul mercato c'è sempre stato un nuovo Mario, e lo stesso vogliamo fare con il nostro parto a tema. Abbiamo questa tecnologia AR che si integra con Mario Kart per offrire un'armonia di effetti visivi e un'esperienza virtuale che cambia costantemente. Ma tornando a Mario, penso proprio che continueremo a sviluppare nuovo hardware pensando sempre a come potrebbe adattarsi e funzionare con delle versioni ancora più evolute e innovative di Mario".



