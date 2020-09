Super Nintendo World, tra monete, Koopa e molto altro: il parco in azione!

È ormai da diverso tempo che la dirigenza Nintendo ha annunciato l'intenzione di espandere le proprie attività, includendovi l'utilizzo delle IP più celebri anche per l'edificazione di parchi a tema.

Con quest'obiettivo ha preso il via la costruzione del Super Nintendo World, nuova struttura d'intrattenimento in costruzione presso gli Universal Studios di Osaka, in Giappone. Purtroppo, l'attività dei cantieri del parco divertimenti è stata rallentata, come noto, dalla difficile congiuntura sanitaria internazionale. L'intero parco a tema avrebbe dovuto aprire i battenti giusto in tempo per l'avvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020: rimandato l'importante evento sportivo, la Casa di Kyoto ha comunicato l'intenzione di fare lo stesso. Di conseguenza l'apertura del Super Nintendo World è stata posticipata all'autunno di quest'anno.



Al momento, tuttavia, non è stata comunicata una data precisa per l'inaugurazione della struttura volta a celebrare l'immaginario Nintendo. In attesa di informazioni aggiuntive, tuttavia, c'è chi prosegue le attività di monitoraggio dei cantieri coinvolti, per cercare di carpire alcune anticipazioni su quello che sarà l'aspetto finale del Super Nintendo World. Ebbene, i più curiosi possono averne un piccolo assaggio grazie al video disponibile in apertura, che presenta parte del parco in azione, con tanto di monete d'oro fluttuanti e koopa in azione!