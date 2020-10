Super Nintendo World ha un nuovo periodo di apertura! Ecco il Mario Café & Store

Il Super Nintendo World degli Universal Studios di Osaka è destinato a essere il primo parco divertimenti a tema Nintendo messo a punto dal colosso videoludico di stanza a Kyoto.

Originariamente, la struttura doveva aprire i cancelli al pubblico nel corso dell'estate 2020, giusto in tempo per l'avvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Purtroppo, come ampiamente noto, l'emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Covid-19 ha costretto al rinvio dell'importante manifestazione sportiva, che avrà dunque luogo il prossimo anno.

Inaugurare il Super Nintendo World di Osaka nel corso del 2020 avrebbe visto l'evento coincidere con l'anno dei festeggiamenti per il 35° compleanno di Super Mario. Evidentemente, tuttavia, la situazione vigente in Giappone, anch'esso colpito dall'epidemia, e nel resto del mondo ha reso impensabile l'apertura dei cancelli della struttura. Rinviato a data da destinarsi, il debutto del parco è ora ufficialmente fissato per la primavera 2021, scelta che dovrebbe, con ottimismo, garantire nuovamente una vicinanza temporale tra Olimpiadi di Tokyo e inaugurazione del Super Nintendo World.



La casa di Kyoto, tuttavia, ha annunciato che una struttura del parco aprirà i battenti in anticipo, già il 16 ottobre 2020. Si tratta del Mario Café & Store. Bar e negozio ufficiale di prodotti a firma Nintendo interamente dedicato a Super Mario, il design di quest'ultimo è illustrato dai concept disponibili in calce a questa news.