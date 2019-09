Super Nintendo World: il primo parco apre ad Aprile, ecco i dettagli

Non è ancora pronto e al lancio sarà ancora un po' povero, ma i tempi sono maturi per il primo parco giochi ufficiale a tema Nintendo. Ne ha parlato Tom Williams, CEO di Universal Parks & Resorts, che aprirà il primo Super Nintendo World in Giappone proprio questa primavera.

All'inizio saranno incluse solamente due attrazioni: quella dedicata a Mario Kart e una sorta di montagne russe chiamate Yoshi's Adventures, ma in futuro il parco giochi sarà pieno di giostre e negozi di ogni sorta, come il Castello di Peach, i ristoranti, i negozi di merchandising e quant'altro.

Insieme al biglietto inoltre sarà incluso un braccialetto magnetico che potrà interagire con la Nintendo Switch dei visitatori, anche se ancora non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Ecco le dichiarazioni di Williams:

"Apriremo la prossima primavera: ci saranno cibo, merchandise, anche se nella prima fase avremo due attrazioni, Super Mario Kart Ride e Yoshi's Adventure. L'intero parco sarà interattivo, e i visitatori avranno un braccialetto con il simbolo rosso di Mario stampato sopra. E a proposito, il braccialetto è super figo, è magnetico. Lo fate scattare al polso e si chiude in modo da non poterlo togliere, e indossandolo potrete interagire con tutto il parco, che si snoda su tre livelli. Ci sarà Bowser, il Castello di Peach e tutti gli elementi chiave che conoscete. E potrete tenere il punteggio che fate nei vari giochi ed il braccialetto interagirà con la vostra console".

Tante novità insomma per un'esperienza che si prospetta davvero divertente, soprattutto per chi è fan di Mario e soci da lungo tempo. Per il momento è prevista l'apertura in Giappone, ma Williams ha assicurato che sarà costruito un parco a tema anche negli Stati Uniti, anche se non ha voluto sbilanciarsi su una data.

Che ne pensate?