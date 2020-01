Super Nintendo World: il parco divertimenti a tema Nintendo arriva anche a Orlando!

Giusto in tempo per le Olimpiadi di Tokyo 2020, si apriranno al pubblico le porte del Super Nintendo World di Osaka, primo parco divertimenti dedicato all'universo della Casa di Kyoto.

I vertici del colosso videoludico, tuttavia, sembrano intenzionati a portare un progetto simile anche negli USA, in particolare presso l'Epic Universe di Orlando, Florida. Secondo quanto riportato da WELSH, infatti, sembra che Comcast, compagnia affiliata alla stessa Universal, abbia ufficializzato la notizia. L'annuncio, in particolare, sarebbe stato condiviso con il pubblico durante una sessione di Q&A organizzata in occasione di un meeting di natura finanziaria con focus sui risultati conseguiti dalla compagnia nel corso dell'ultimo trimestre del 2019. Secondo quanto riferito, la finestra temporale prevista per l'apertura dell'Epic Universe sarebbe ancora piuttosto lontana: il nuovo parco a tema dovrebbe infatti essere inaugurato nel corso del 2023.



In attesa di eventuali ulteriori informazioni in tal senso, ricordiamo che la Casa di Kyoto ha recentemente presentato ufficialmente i primi dettagli sul parco a tema ormai prossimo all'apertura in quel della città di Osaka. In particolare, il colosso nipponico ha diffuso un coinvolgente trailer musicale di Super Nintendo World, che ha consentito al pubblico di dare un primo sguardo al concept elaborato dalla compagnia per il proprio parco divertimenti.