Super Nintendo World, atto secondo: il parco di Hollywood apre a febbraio

Già realtà in Giappone, il Super Nintendo World si prepara a conquistare anche gli Stati Uniti. Negli scorsi mesi era stato rivelato il periodo d'apertura per il Super Nintendo World di Hollywood, fissato per i primi mesi del 2023. Adesso abbiamo una data definitiva.

L'imponente parco giochi incentrato sul mondo di Nintendo aprirà i battenti il prossimo 17 febbraio 2023, permettendo dunque a tutti gli amanti della Grande N di tutte le età di potersi muovere attraverso un Regno dei Funghi nella vita reale, con tantissime attrazioni a tema con cui intrattenersi. Si tratta del secondo Super Nintendo World aperto nel mondo, dopo l'originale nipponico attivo già dal 2021.

I due parchi condivideranno attrazioni simili: oltre a montagne russe ispirate a Mario Kart non mancherà una caffetteria basata su Super Mario, con tanto di merchandising esclusivo in vendita. La versione hollywoodiana, tuttavia, non avrà invece l'attrazione ispirata a Yoshi, presente negli Universal Studios giapponesi ma tagliata negli Stati Uniti per problemi in termini di dimensioni. In ogni caso non mancheranno tantissimi altri punti d'interesse da visitare e scoprire, per un'esperienza che promette di rivelarsi unica per tutti i fan della casa di Kyoto.

Nel frattempo in Giappone continuano i lavori per l'area di Donkey Kong per il Super Nintendo World, che diverrà operativa nel corso del 2024.