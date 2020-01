Super Nintendo World: il parco a tema non riguarderà solo Mario

Proseguono i lavori su Super Nintendo World, il parco a tema della Grande N costruito da Universal Studio Japan e che aprirà le porte prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 quest'estate. Già in qualche anteprima abbiamo visto delle piccole anticipazioni sui contenuti del parco Nintendo.

All'inizio ci sarà l'iconico panorama del Regno dei Funghi, che ospiterà delle attrazioni dedicate a Mario Kart e a Yoshi, e sono in costruzione il Castello di Peach e quello di Bowser. Nelle scorse ore è stato anche diffuso il video di presentazione di Super Nintendo World, con tanto di canzone ufficiale, chiamata "We Are Born to Play".

Ma non di solo Mario vive il fan Nintendo. D'altronde il parco si chiama Super Nintendo World, non Super Mario World, per cui è lecito chiedersi se in futuro sarà dato spazio anche agli altri franchise sotto l'ala protettiva di Nintendo, e la risposta parrebbe essere affermativa.

Ne ha parlato Ayumu Yamamoto, a capo del marketing di Universal Japan: "Non subito. Stiamo iniziando con un'area a tema Mario. Però stiamo pensando di espanderci guardando alle altre IP di Nintendo dopo l'apertura".

Insomma, nessuna promessa, ma il pensiero c'è. Cosa vorreste vedere voi nel parco a tema Nintendo? Quali franchise e quali attrazioni potrebbero trovarvi posto?