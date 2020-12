Super Nintendo World: Shigeru Miyamoto presenta il parco e annuncia la data di apertura!

Come promesso, il colosso videoludico di Kyoto ha trasmesso un Nintendo Direct dedicato al Super Nintendo World, parco a tema dedicato al mondo di Super Mario da anni in costruzione in Giappone.

Ad accogliere gli spettatori e aprire virtualmente i cancelli del parco divertimenti non poteva che essere il padre dell'idraulico italiano: Shigeru Miyamoto! Il leggendario Game Designer nipponico ha condotto il pubblico alla scoperta dei principali segreti di Super Nintendo World, ormai terminato e pronto ad accogliere famiglie e appassionati che si recheranno presso gli Universal Studios di Osaka. Tra riproduzioni del castello di Super Mario, piante piranha, koopa e blocchi disseminati ad ogni angolo, la struttura è un vero e proprio omaggio del mondo reale all'universo virtuale di Super Mario.



Con i lavori ultimati entro il 2020, giusto in tempo per il 35° anniversario di Super Mario, il Super Nintendo World sarà accessibile a partire dal 4 febbraio 2021. Shigeru Miyamoto ci ha tenuto a specificare che la casa di Kyoto è consapevole delle difficoltà che la crisi sanitaria internazionale rappresenta per gli spostamenti e si augura che coloro che avranno modo di recarsi in Giappone riescano a visitarlo. Nel frattempo si annuncia la futura apertura di altri parchi gemelli in Florida, California e Singapore.



Dettaglio interessante, i visitatori di Super Nintendo World potranno utilizzare uno speciale bracciale, denominato "Power Up Band" per interagire con le strutture del parco e scoprirne ogni segreto. In apertura a questa news trovate la replica integrale del Nintendo Direct a tema Super Nintendo World: buona visione!