Super Nintendo World: un video mostra lo stato dei lavori di costruzione del parco a tema

Lo scorso mese di giugno sono iniziati i lavori per la costruzione di, il parco divertimenti a tema che sorgerà ad Osaka, negli

L'apertura è prevista per il 2020, in tempo per l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo, per cui manca ancora molto alla sua inaugurazione. Intanto, grazie ad un video pubblicato dallo youtuber Yukendoit, che trovate in apertura di notizia, possiamo farci un'idea dello stato dei lavori.

Al momento c'è davvero ben poco del parco che diventerà, ma la produzione è entrata nel vivo. È già possibile farsi un'idea della sua estensione e, prevedibilmente, c'è tanta curiosità per le attrazioni che verranno ospitate. Sicuramente ce ne sarà una dedicata a Mario Kart, chiamata Mario Kart Experience, un'esperienza particolarmente immersiva diversa dalle altre giostre presenti nelle strutture Universal.

L'autore del video si è poi inoltrato nel parco della casa di produzione cinematografica, che ospita le montagne russe di Final Fantasy e tante altre attrazioni dedicate ai prodotti più famosi dello studio, tra i quali spiccano Lo Squalo ed Harry Potter con il suo castello di Hogwarts.