Super Nintendo World: un video musicale presenta il nuovo parco dei divertimenti

Non è un mistero che Nintendo stia lavorando duramente per aprire il suo parco di divertimenti nel corso della prossima estate, in tempo per le Olimpiadi di Tokyo. La compagnia ha ora pubblicato un trailer per presentare ufficialmente Super Nintendo World.

Il parco divertimenti Nintendo aprirà a Osaka in Giappone, all'interno degli Universal Studios e proporrà attrazioni ed eventi a tema Nintendo con attrazioni dedicate ai principali personaggi della compagnia, tra le prime troviamo una pista in stile Super Mario Kart e un percorso ad ostacoli denominato Yoshi's Adventure.

Come riportato sul sito ufficiale di Super Nintendo World, l'apertura del parco è prevista per il 24 luglio e maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi con una conferenza stampa in programma prima dell'avvio dei Giochi Olimpici di Tokyo. Il video di presentazione in CGI con musica di Galantis e Charli XCX presenta un concept delle idee e delle attrazioni del parco Nintendo.

La compagnia non ha escluso la possibilità di aprire altri parchi tematici in Nord America ed Europa nei prossimi anni, giudicando questo un business piuttosto profittevole e degno di attenzione.