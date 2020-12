Super Nintendo World, Yoshi avvistato: il nuovo spot del parco divertimenti!

A brevissima distanza dall'annuncio della data di apertura del Super Nintendo World, il parco divertimenti targato casa di Kyoto torna a mostrarsi in un nuovo spot pubblicitario.

Diffuso in Giappone dal team Universal Studios, il filmato offre l'occasione per dare un ulteriore sguardo alle attrazioni che andranno a comporre il parco a tema legato all'immaginario di Super Mario e delle grandi icone Nintendo. Non poteva dunque mancare all'appello nemmeno Yoshi, uno dei più fedeli compagni di avventure del baffuto idraulico italiano. E infatti anche il celebre dinosauro verde è il protagonista assoluto di una delle attrazioni del Super Nintendo World!

La Yoshi's Ride può essere avvistata di sfuggita in alcuni fotogrammi dello spot televisivo dedicato al parco a tema. Come prevedibile, in seguito alla diffusione del video, gli appassionati hanno provveduto ad immortalare l'attrazione in alcuni screenshot. Direttamente in calce a questa news, potete dunque trovare sia alcuni scatti dedicati a Yoshi sia il nuovo video promozionale del Super Nintendo World: che cosa ve ne pare del parco a tema a firma Nintendo, vorreste visitarlo?

Originariamente attesa per l'estate 2020, l'apertura del Super Nintendo World presso gli Universal Studios di Osaka è stata posticipata in virtù della crisi sanitaria internazionale. Come annunciato nel Nintendo Direct condotto da Shigeru Miyamoto, il parco aprirà nel febbraio 2021.