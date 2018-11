Super Robot Wars T: Bandai Namco pubblica le prime immagini di gioco

I vertici della divisione nordamericana di Bandai Namco ci regalano le primissime immagini dell'edizione occidentale di Super Robot Wars T, il nuovo capitolo della serie strategica di B.B. Studio che omaggia i robot più iconici della produzione manga e anime giapponese.

Scorrendo la galleria che trovate in calce alla notizia potete ammirare alcuni dei personaggi che avremo modo di interpretare (o affrontare) nel corso di una campagna principale che promette di essere la più ricca di questa storica serie celebrativa della tradizione Mecha del Sol Levante.

Tra gli eroi ritratti in queste immagini, i più attenti avranno già notato i volti del leggendario Capitan Harlock al timone dell'inaffondabile astronave Arcadia, del giovane Koji Kabuto (Mazinga Z), di Domon Kasshu (Mobile Fighter G Gundam), di Akito Tenkawa (Code Geass), di Angela Balzac (dal film Expelled from Paradise), di Noriko Takaya (Gunbuster), di Hikaru "Luce" Shido (Magic Knight Rayearth) e di Guy Shishioh (King of the Braves: GaoGaiGar).

Stando alle informazioni offerteci dal produttore Shohei Mogami in occasione dell'annuncio del progetto, il percorso di sviluppo intrapreso da B.B. Studio per dare forma a Super Robot Wars T sta già avviandosi alla conclusione. I mesi che ci divideranno dall'uscita del titolo serviranno al team di Mogami per operare gli ultimi interventi sulle dinamiche di gioco, sul motore grafico e sulle modalità che correranno parallelamente alla storia singleplayer.

La commercializzazione giapponese di Super Robot Wars T dovrebbe perciò avvenire nella prima metà del 2019 su PlayStation 4 e Nintendo Switch, per poi essere riproposto in Occidente sulle medesime piattaforme della versione nipponica (ma con un doppiaggio completamente in inglese e, si spera, con sottotitoli in italiano) in una finestra temporale che, presumibilmente, dovrebbe coprire l'estate e l'autunno del prossimo anno.