Super Seducer 2 arriva a settembre e aggiunge una prospettiva femminile

RLR Training Inc ha annunciato Super Seducer 2, il sequel del controverso dating simulator realizzato dal pickup artist Richard La Ruina. Tra le diverse feature inedite, il nuovo capitolo introdurrà anche un punto di vista femminile agli approcci seduttivi.

Dopo il successo riscosso dal primo capitolo di Super Seducer, RLR Training Inc ha deciso di realizzare un sequel ancora più grande e ambizioso, contando su un casto più numeroso e su una maggior varietà di situazioni, il tutto grazie a un budget di produzione 10 volte superiore rispetto a quello del predecessore.

Come illustrato nel video diario riportato in cima alla notizia, Super Seducer 2 includerà diverse scene e situazioni in cui potremo approcciarci alla seduzione dal punto di vista femminile, mettendo in luce nuovi aspetti che non erano stati considerati nel primo capitolo.

In quest'ottica è stato di fondamentale aiuto la presenza di nuove attrici nel cast come Rachel Warren, che con le seguenti parole ha descritto il suo coinvolgimenti nel progetto: "È stata un'esperienza incredibile recitare in un medium interattivo. Sulla base delle scelte contemplate nella sceneggiatura, sono passata costantemente da uno stato d'animo amichevole a uno arrabbiato - con uno spazio dedicato all'improvvisazione molto divertente. Penso che Super Seducer 2 sia un valido strumento di apprendimento per gli uomini, per imparare cosa fare e cosa non fare, e anche per le donne per imparare come comportarsi con ragazzi rudi o eccessivamente insistenti."

Ricordiamo che Super Seducer 2 sarà disponibile su PC a partire da settembre.