Super Seducer 3 rimosso da Steam: Valve si rifiuta di vendere il dating simulator

A due anni e mezzo di distanza dall'annuncio di Super Seducer 3, la pagina Steam Wishlist del dating simulator di RLS Training Inc. viene rimossa dallo store digitale. L'autore del progetto, Richard La Ruina, ricostruisce l'accaduto sui social per spiegare cosa sta succedendo.

"Steam ha BANNATO e rimosso Super Seducer 3 dal negozio, non ne consentiranno il rilascio in nessuna forma", esordisce amareggiato La Ruina con un post su Twitter che riprende gli stralci dei messaggi inviatigli da Valve per riferirgli l'avvenuta rimozione della sua avventura FMV dal catalogo di Steam.

L'esponente di RLS Training Inc. sottolinea inoltre come "la pagina Steam Wishlist di Super Seducer 3 non c'è più, e con essa la lista dei desideri da 61.700 utenti. Prima di avviare il processo di rimozione del gioco, i gestori di Steam mi hanno detto di aspettare un 'feedback per la fine del processo di approvazione' (necessario per garantire la pubblicazione ufficiale di un titolo dell'elenco Wishlist sul catalogo di Steam, ndr). Abbiamo ripetutamente detto loro che avremmo dato loro tutto ciò di cui avevano bisogno, ma Valve ha deciso di non vendere Super Seducer 3 su Steam".

Nel messaggio privato che il team di Steam ha inviato a La Ruina, i curatori del negozio digitale di Valve hanno spiegato al responsabile di RLR che "Steam non consente la pubblicazione di videogiochi con immagini e riferimenti sessualmente espliciti con persone reali". La rimozione di Super Seducer 3 da Steam sarebbe quindi dovuta all'utilizzo di attori in carne ed ossa per inscenare le sequenze di corteggiamento tra i personaggi di quest'avventura FMV a scelta multipla.

Curiosamente, però, i primi due capitoli di quella che La Ruina definisce come la serie di "simulazione di seduzione più realistica al mondo" (anch'essi caratterizzati da un gameplay ricreato con attori reali, ndr) non rientreranno nell'intervento compiuto da Valve e, quindi, continueranno ad essere venduti su Steam insieme ai rispettivi contenuti aggiuntivi.