Super Smah Bros.: un nuovo capitolo è improbabile senza Masahiro Sakurai

Masahiro Sakurai, storico papà di Super Smash Bros., ha recentemente discusso del futuro della serie, ora che Smash Bros. Ultimate ha visto concludersi ufficialmente il suo ciclo con l'arrivo di Sora di Kingdom Hearts.

Dopo l'arrivo dell'eroe armato di Keyblade, a lungo desiderato dalla fanbase, e del completamento del Fighter Pass 2 di Super Smash Bros. Ultimate, Sakurai si prenderà una lunga pausa prima di tornare a creare qualcosa di nuovo. Ma quante possibilità ci sono che l'autore nipponico lavori ancora al brawler game di Nintendo?

A darci una risposta sono le nuove dichiarazioni dello stesso Sakurai, emerse in rete anticipatamente per via di un leak. Stando a quanto apprendiamo, Sakurai vede piuttosto improbabile un nuovo capitolo di Super Smash Bros. nel prossimo futuro.

"Non ci sto nemmeno pensando ad un sequel. Questa è una cosa che capita dopo ogni pubblicazione di un nuovo capitolo. Ma non posso neanche dire che si tratterà necessariamente dell'ultimo Smash di sempre".

Sakurai teme che un nuovo capitolo senza il suo personale coinvolgimento potrebbe risultare in un passo falso per Nintendo. In passato, sembra che abbia provato a lasciare il timone della nave ad altre persone, ma le cose non hanno funzionato come sperato. Se la grande N deciderà di dare una prosecuzione alla serie nei prossimi anni, il director vorrà prima affrontare una lunga discussione sull'argomento.