Super Smash Bros: Dante sarà il prossimo personaggio? Parla uno dei doppiatori di DMC5

I fan di Super Smash Bros Ultimate sono ancora alla ricerca di qualche indizio che sveli l'identità del prossimo personaggio che comparirà nel roster del picchiaduro più famoso di Nintendo. A tal riguardo, uno dei doppiatori di Devil May Cry si è lasciato sfuggire alcune importanti informazioni.

Brian Hanford, che ha doppiato il personaggio di V in Devil May Cry 5, ha recentemente partecipato ad un Podcast AMA per parlare del suo lavoro. Durante la discussione (più o meno al minuto 6:21), Super Smash Bros Ultimate è diventato il tema centrale e Hanford ha parlato di come vorrebbe V in questa seria, anche se ha ammesso che il personaggio è ancora "troppo giovane": "Questo mi distrugge. V è un personaggio nuovo. Non è abbastanza nella tradizione di DMC per essere preso in considerazione da Super Smash". Subito dopo il doppiatore ha poi continuato: "Far parte di Marvel vs. Capcom o Super Smash Bros sarebbe fantastico, ed è quello che succederà a Dante".

Un'affermazione ardita, se non stravagante, dato che il team di Super Smash Bros non ha ancora rivelato quale sarà il prossimo personaggio del DLC (e soprattutto le quotazioni di Dante sono state ridotte all'osso). Questa potrebbe comunque essere un'indicazione non necessariamente legata alla stagione attuale. Super Smash Bros Ultimate ha recentemente battuto ogni record, risultando il gioco più venduto in Giappone nell'ultimo decennio.