Super Smash Bros 'non è adatto per il gioco online', sostiene il suo creatore

Il multiplayer online è ormai da anni un elemento cardine in qualunque Picchiaduro, e Super Smash Bros. non fa certo eccezione. Ma secondo il suo creatore, Masahiro Sakurai, la celebre serie Nintendo non sarebbe indicata per il gioco in rete.

Sakurai ha espresso questo suo particolare pensiero nel corso del suo ultimo video pubblicato su Youtube ed incentrato su Super Smash Bros. Brawl, terzo episodio della serie pubblicato nel 2008 su Nintendo Wii. "Non credo che il gioco online e Super Smash Bros. siano una combinazione davvero vincente", afferma il game designer per poi approfondire il suo concetto: "Uno degli aspetti migliori di Smash Bros. è che permette ai giocatori di diventare dei campioni nella loro cerchia di amici. Ma quando ci si sposta alla competizione online le persone possono perdere fiducia nelle loro capacità, il che non è una bella cosa".

Sakurai sottolinea inoltre come i fenomeni di lag che spesso coinvolgono le partite in rete contribuiscono a creare "esperienze di gioco piuttosto inconsistenti", da qui un altro motivo per cui non si ritiene un grande fan del multiplayer online in un gioco come Super Smash Bros. In ogni caso il designer specifica che i suoi sono semplici pareri personali che non hanno influito su quanto richiesto per il suo lavoro: "Se mi chiedono di metterci l'online, allora ce lo metto", dice Sakurai, evidenziando di aver sempre cercato di implementarlo al meglio all'interno della serie.

Ad oggi il futuro di Super Smash Bros è ancora incerto, considerato che lo stesso Sakurai si considera vicino alla pensione e Nintendo non sembra aver ancora deciso di affidare il brand ad altri director. Non è chiaro dunque se un nuovo episodio vedrà in futuro la luce, sebbene i fan vorrebbero qualcosa di diverso da Super Smash Bros 6 su Nintendo Switch 2, come ad esempio una versione Deluxe del più recente Super Smash Bros. Ultimate.