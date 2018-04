Super Smash Bros. per Nintendo Switch sarà presente all'E3 2018 in forma giocabile

Annunciato durante lo scorso evento Direct, Super Smash Bros. per Nintendo Switch sarà fra i titoli presenti al booth E3 2018 di Nintendo. Non solo: stando a quanto rivelato di recente dalla casa di Kyoto, il picchiaduro crossover sarà giocabile dai fortunati che assisteranno all'atteso evento losangelino.

Certamente si tratterà di una ghiotta occasione per provare con mano alcune delle novità che verranno introdotte in questo nuovo capitolo dello storico franchise. Grande interesse, ovviamente, gravita attorno al roster (nelle scorse settimane si è discusso delle possibili aggiunte di Goku, Travis Touchdown e Banjo e Kazooie). La compagnia ha inoltre confermato di star preparando un ricco programma per i fan Nintendo, con una grande "varietà" di altri titoli da provare, tra cui spiccheranno anche alcune produzioni third-party non meglio precisate.

In occasione dell'annuale fiera di Los Angeles, Nintendo terrà uno speciale video showcase con cui verranno presentati nuovi progetti ed anticipati dettagli sui giochi più attesi per Switch. Per non perdervi nessun aggiornamento sull'E3 di Nintendo, vi invitiamo naturalmente a continuare a seguire le nostre pagine.