Super Smash Bros. per Switch sarà, con tutta probabilità, un titolo del tutto nuovo

Due giorni faha concluso un già ricchissimoannunciando con un breve teaser che Super Smash Bros. per Switch è attualmente in lavorazione e uscirà nel 2018.

Purtroppo, non è stato rivelato molto altro, e la casa di Kyoto non ha specificato se sarà una versione remaster di Super Smash Bros. per Wii U o un capitolo del tutto nuovo. Nintendo non è sicuramente estranea alla realizzazione di conversioni dalla precedente generazione, come accaduto con Mario Kart 8 Deluxe e Pokken Tournament DX. La redazione americana di IGN ha tuttavia provato a fare il punto della situazione, e propende per la seconda ipotesi.

Innanzitutto, sono stati mostrati personaggi inediti, come quelli di Splatoon 2, e il logo non presenta un sottotitolo, poiché probabilmente non è ancora stato deciso. Forse non sarà un semplice "per Nintendo Switch", ma qualcosa di simile a Melee o Brawl. Il nuovo gioco, inoltre, non è in sviluppo presso Bandai Namco o Sora Ltd., che si sono occupati del capitolo per Wii U, bensì presso HAL Laboratory, studio che ha invece sviluppato Super Smash Bros. per Nintendo 64, Super Smash Bros. Melee per GameCube e Super Smash Bros. Brawl per Wii.

Il sito ufficiale è stato completamente aggiornato, e non ha nessun punto in comune con il precedente. Sono state rimosse tutte le illustrazioni dei personaggi delle versioni Wii U e 3DS e anche i nomi delle compagnie che detengono i diritti degli stessi. È molto probabile, quindi, che il roster sia stato stravolto. Un altro indizio decisamente incoraggiante è il coinvolgimento nello sviluppo di Masahiro Sakurai, il papà della serie.

Cosa ne pensate al riguardo? Ritenete anche voi che possa trattarsi di un capitolo del tutto nuovo?