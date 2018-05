Super Smash Bros per Switch è sviluppato in collaborazione con Bandai Namco?

Sembra che la collaborazione tra Bandai Namco e Nintendo sia destinata a proseguire dopo i buoni risultati di Super Smash Bros Switch/3DS: secondo alcuni rumor, uno studio interno del publisher giapponese starebbe collaborando con la casa di Kyoto allo sviluppo di Super Smash Bros Switch.

Secondo quanto riportato da GoNintendo, l'indiscrezione è nata su ResetERA dopo che lo sviluppatore Tiago Sonobe ha pubblicato un Tweet (poi cancellato) in cui afferma di aver lasciato Bandai Namco Studio "prima dell'inizio dello sviluppo di Super Smash Bros", in ogni caso Sonobe ha collaborato attivamente alla creazione dell'Engine del gioco e attualmente ricopre il ruolo di ingegnere software in Nintendo. Questo è quanto affermato da Tiago, tuttavia il suo profilo Twitter si è presto riempito di domande dei fan sul nuovo Smash Bros e per questo lo sviluppatore ha reso privato il suo account.

Il mistero dunque si infittisce: Bandai Namco e Nintendo stanno collaborando allo sviluppo di Super Smash Bros? Secondo alcuni rumor, un neonato team del publisher giapponese con sede a Singapore starebbe sviluppando Metroid Prime 4 (sotto la supervisione di Retro Studios) inoltre Bandai Namco Games avrebbe anche in programma un nuovo episodio di Ridge Racer per Nintendo Switch.

Super Smash Bros Switch sarà presente in forma giocabile all'E3 2018, evento durante il quale si terrà anche lo Smash Bros Invitational, non ci resta dunque che attendere qualche settimana per saperne di più sul nuovo picchiaduro Nintendo, in uscita su Switch entro la fine dell'anno.