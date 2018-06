Super Smash Bros: il producer Masahiro Sakurai comparirà nel Nintendo Direct E3

Masahiro Sakurai, producer della serie Smash Bros, non appare in pubblico da più di due anni tuttavia il produttore sembra destinato a interrompere il suo silenzio il 12 giugno, quando comparirà nel Direct Nintendo E3.

Sul suo profilo Twitter, Sakurai ha condiviso le informazioni sul Direct, confermando la sua presenza nella trasmissione. Non c'è da stupirsi, se consideriamo che lo show sarà in buona parte incentrato sul nuovo Super Smash Bros per Nintendo Switch, presente all'E3 anche in forma giocabile.

Il Direct Nintendo E3 2018 si focalizzerà sui "giochi per Switch in uscita nel 2018", descrizione che conferma ancora una volta l'uscita di Super Smash Bros nel corso dell'anno. Non ci resta che attendere una settimana per sapere di più sul nuovo picchiaduro della casa di Kyoto.