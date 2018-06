Super Smash Bros Switch: nuovi dettagli sul torneo di Los Angeles

Dopo il reveal dello scorso marzo, il nuovo Super Smash Bros per Switch verrà mostrato il 12 giugno durante un torneo a tema organizzato per l'E3 2018 di Los Angeles. Bill Trinen di Nintendo of America ha svelato nuovi dettagli sull'evento.

"Il torneo è stato pensato per dare un antipasto di tutte le modalità di Super Smash Bros Switch, i personaggi e gli oggetti disponibili. Naturalmente non mostreremo tutto quello che c'è da vedere, alla fine manteremo un po' di riserbo per mostrarvi qualcosa più in là anche nel corso dell'anno", afferma il director of product marketing manager di Nintendo of America.

Stando alle parole di Bill Trinen, dunque, il 12 giugno (la conferenza della casa di Kyoto inizierà alle ore 18:00 italiane) potremo dare un'occhiata alle varie modalità di Super Smash Bros per Switch, al roster e agli oggetti messi a disposizione dei giocatori, così da farci un'idea più chiara sulle caratteristiche del nuovo capitolo della serie. Ricordiamo che il gioco è atteso entro il 2018 in esclusiva su Nintendo Switch, sebbene la finestra di lancio sia ancora da confermare ufficialmente: l'E3 2018 di Los Angeles sarà l'occasione giusta per conoscere il periodo di pubblicazione del titolo? Lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.