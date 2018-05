Super Smash Bros Switch sarà giocabile in Giappone in una serie di eventi estivi

Super Smash Bros per Nintendo Switch sarà giocabile all'E3 di Los Angeles in programma dal 12 al 14 giugno prossimi, la compagnia ha inoltre pianificato una serie di eventi in Giappone per permettere alla community di provare il nuovo picchiaduro durante l'estate.

Questi gli appuntamenti previsti fino a questo momento:

Rage 2018 Summer - 17 giugno al Makuhari Messe di Chiba

Jisedai World Hobby Fair 2018 Summer - 23 e 24 giugno al Makuhari Messe di Chiba

Jump Victory Carnival 2018 Tokyo - 16 luglio al Makuhari Messe di Chiba

Jump Victory Carnival 2018 - 22 luglio all'Intex di Osaka

Allo stato attuale non sappiamo se la compagnia abbia pianificato un tour anche in Europa e in Nord America, sebbene l'ipotesi appaia decisamente probabile, così da permettere ai giocatori di testare il nuovo Super Smash Bros in una serie di eventi nelle principali città americane ed europee.

Super Smash Bros Switch è atteso per la fine dell'anno, il reveal completo è previsto per l'E3 2018, in questa occasione Nintendo terrà anche il Super Smash Bros Invitational, il torneo dedicato ai migliori giocatori di Smash Bros.