Super Smash Bros Ultimate, DLC: i giocatori vogliono Sora! Ecco la Top 15 dei più votati

L'annuncio del Fighter Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate ha riaperto le discussioni in seno alla community di appassionati su quali personaggi dovrebbero farsi largo all'interno del roster del picchiaduro Nintendo.

Sull'argomento si sono in particolar modo espresso i videogiocatori giapponesi, interrogati sulla tematica da Inside Games. Con un sondaggio che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 utenti, Sora è stato eletto ufficialmente come Most Wanted in Super Smash Bros Ultimate! Il protagonista della saga di Kingdom Hearts guida infatti la classifica con un ampio margine di vantaggio rispetto a tutti gli altri candidati. Di seguito, potete trovare la Top 15 in versione integrale:

Sora (Kingdom Hearts) – 290 voti; Dante (Devil May Cry) – 91 voti; Hunter (Monster Hunter) – 80 voti; Rex (Xenoblade Chronicles 2) – 74 voti; 2B (NieR Automata) – 70 voti; Crash Bandicoot (Crash) – 65 voti; Waddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) – 64 voti; Sephirot (Final Fantasy VII) – 59 voti; Aruru (Puyo Puyo series) – 56 voti; Steve (Minecraft) – 55 voti; Saber (Fate series) – 53 voti; Kirito (Sword Art Online) – 50 voti; Hakurei Reimu (Touhou Project) – 42 voti; Goku (Dragon Ball) – 32 voti; Geno (Super Mario RPG) – 26 voti;

Come potete vedere, i giocatori si sono sbizzarriti, chiamando in causa molteplici franchise, che spaziano da, passando per. In attesa di scoprire quali saranno le prossime new entry nel roster del picchiaduro, ricordiamo che non sembrano esserci al momento piani per un nuovo Super Smash Bros