Super Smash Bros Ultimate accoglie Kazuya di Tekken: data d'uscita e contenuti del DLC

Nello showcase organizzato da Nintendo per illustrare le novità in arrivo con il prossimo DLC di Super Smash Bros Ultimate dedicato a Kazuya, il fiero guerriero di Tekken fa esplodere tutta la sua rabbia in attesa di approdare nel roster di combattenti del kolossal brawler in esclusiva Switch.

Nel corso dell'evento digitale, il team di sviluppo diretto da Masahiro Sakurai ha illustrato con dovizia di particolari tutti gli elementi ludici che andranno a caratterizzare il prossimo DLC di SSBU. Le informazioni snocciolate da Sakurai sono davvero tante, come pure le scene di gameplay proposteci per descrivere le sorprese che accompagneranno l'arrivo di Kazuya nella dimensione picchiaduro di Super Smash Bros Ultimate.

Il combattente di Tekken potrà sfoggiare in battaglia il Devil Gene e servirsene per superare l'avversario di turno con mosse speciali che comprendono l'immancabile Devil Blaster. Con l'espansione assisteremo anche all'ingresso di Mishima Dojo come scenario inedito dedicato a Kazuya. All'interno del Set Sfidante di Kazuya ci sarà poi spazio per Guerrieri Mii di Lloyd, Sangue di Drago, Shantae e Dante, insieme a un ricco pacchetto che comprenderà ben 39 brani inediti da ascoltare nel corso delle sfide brawler.

Il DLC 10 di Super Smash Bros Ultimate con Kazuya di Tekken sarà disponibile su Nintendo Switch dal 30 giugno. Date un'occhiata alla replica dell'ultimo show approntato da Sakurai e fateci sapere che cosa ne pensate del prossimo, celebre lottatore che si appresta a entrare nel roster di SSBU.