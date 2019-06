Super Smash Bros Ultimate accoglie Metroidmania: evento speciale a tema Metroid!

Super Smash Bros Ultimate accoglie ormai piuttosto frequentemente eventi speciali a durata limitata, dal tema e dai protagonisti variabili. Il prossimo di questi sarà interamente dedicato al mondo di Metroid.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia ha annunciato l'imminente esordio nel gioco di "Metroidmania", nuovo appuntamento dedicato ai videogiocatori attivi sul celere picchiaduro della Casa di Kyoto. Per un periodo di tempo limitato, il tabellone di Super Smash Bros Ultimate sarà letteralmente invaso da spiriti legati all'universo narrativo di Metroid. Sconfiggendoli in un incontro, sarà possibile ottenere un quantitativo di PSp maggiore rispetto al solito. L'evento Metroidmania, annuncia il cinguettio, prenderà il via il prossimo venerdì 28 giugno e resterà attivo per un totale di tre giornate. Siete pronti a prendervi parte?



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che nel corso dei prossimi mesi saranno diverse le novità che coinvolgeranno il picchiaduro per Nintendo Switch. Come annunciato da Nintendo nel corso dell'E3 2019, infatti, saranno presto resi disponibili nuovi lottatori DLC. Nel corso dell'estate, diversi personaggi della saga di Dragon Quest esordiranno in Super Smash Bros Ultimate. Nell'autunno 2019, sarà invece il turno dell'introduzione del duo di Banjo e Kazooie, pronto ad unirsi alla mischia del noto gioco.