Super Smash Bros Ultimate si aggiorna ancora: arriva un nuovo stage

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 8.1.0 per Super Smash Bros Ultimate, un update che introduce un nuovo stage e risolve vari bug e problemi tecnici segnalati dalla community in queste ultime settimane.

Nello specifico viene aggiunto lo stage Small Battlefield, oltre alla possibilità di selezionare musiche specifiche per i livelli Battlefield, Small Battlefield, Big Battlefield e Final Destination. Altre migliorie riguardano il comparto online con un miglior bilanciamento di alcuni aspetti, una miglior gestione delle regole preferite e aggiornamenti lato server per rendere l'esperienza complessiva ancora più stabile.

Nintendo sta continuando a supportare Super Smash Bros Ultimate con nuovi contenuti a cadenza regolare, il prossimo autunno usciranno anche due nuovi Amiibo della serie SSBU, ovvero l'Eroe di Dragon Quest e Joker da Persona 5, tra gli ultimi personaggi aggiunti al roster del picchiaduro.

Min Min di ARMS ha fatto il suo debutto in Smash Bros a giugno, venendo ben accolta dalla community, si tratta di un personaggio che certamente ben si adatta al gameplay di un picchiaduro frenetico e veloce, chissà che in futuro altri eroi di ARMS non possano fare la loro comparsa nel gioco di Sakurai.