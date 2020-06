Super Smash Bros Ultimate si aggiorna, arriva il DLC di Min Min

Min Min di ARMS si aggiunge oggi al roster di Super Smash Bros Ultimate, insieme al nuovo DLC Nintendo ha pubblicato anche un corposo aggiornamento che porta il gioco alla versione 8.0 e aggiunge ulteriori contenuti.

Oltre a rendere disponibili vari spiriti (tra cui Master Mummy, Mechanica, Byte & Barq, Kid Cobra, Helix

e Max Brass) l'update include il supporto per nuovi contenuti scaricabili tra cui il Min Min Challenger Pack e nuovi pacchetti di costumi dedicati a Ninjara, Callie, Marie, al Vault Boy di Fallout e Heihachi di Tekken.

Non mancano correzione di bug e un miglior bilanciamento delle abilità di molti lottatori come Mario, Kirby, Captain Falcon, gli Ice Climber, Sheik, Dr. Mario, Meta Knight, MewTwo, Pit, Dark Pit, Diddy Kong, Ike, il Villager di Animal Crossing, Mega Man, Little Mac, Corrin, Bayonetta, King K. Rool, Banjo Kazooie, Terry e l'Eroe di Dragon Quest.

Ricordiamo che durante l'ultimo Nintendo Direct dedicato a Smash Bros, la casa di Kyoto ha annunciato anche l'arrivo di due nuovi Amiibo il prossimo autunno, ovvero l'Eroe di Dragon Quest e Joker di Persona 5, i personaggi in questione si aggiungeranno così ad una già vastissima lineup che include decine di statuine e relative varianti cromatiche.