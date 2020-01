Super Smash Bros Ultimate si aggiorna, Byleth di Fire Emblem è ora disponibile

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 7.0.0 per Super Smash Bros Ultimate: questo update aggiunge il supporto per Byleth di Fire Emblem Three Houses, nuovo personaggio del roster, oltre a presentare migliorie al bilanciamento e nuovi contenuti.

Tra questi citiamo non solo il Challenger Pack Bylet ma anche diversi costumi per i Mii tra cui Cuphead, Altair, Rabbids, MegaMan.EXE e l'aggiunta di spiriti come Edelgard, Claude, Sothis, Rhea, Seteth, Dorothea e Dimitri. Apportate anche migliorie al bilanciamento di alcuni personaggi come Donkey Kong, Samus, Yoshi, Kirby, Fox, Captain Falcon, Bowser, Pikachu, Sheik, Zelda, Ryu e Dr. Mario.

Gli abbonati Nintendo Switch Online possono ora scaricare un bonus gratis per Super Smash Bros Ultimate, un pacchetto denominato Set Allenamento degli Spiriti che include: 3.000 SP, 100 Snack (S), 30 Snack (M) e 5 Snack (L). Gli iscritti al servizio possono effettuare il download gratis dal Nintendo eShop e iniziare subito a sfruttare i contenuti di questo pack, con numerosi boost per migliorare le abilità del proprio personaggio.

Durante il Direct del 16 gennaio, Sakurai ha annunciato il Fighters Pass 2 confermando che nuovi lottatori si aggiungeranno al roster di Super Smash Bros Ultimate nel corso del 2020, il direttore ha inoltre ringraziato tutti i fan che hanno permesso a SSBU di diventare il picchiaduro più venduto di tutti i tempi superando Street Fighter 2.