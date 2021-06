Super Smash Bros Ultimate si aggiorna: Kazuya si unisce al roster, disponibile il DLC

Come promesso da Masahiro Sakurai in occasione dell'E3 2021, il roster di Super Smash Bros Ultimate si amplia ora con un ulteriore combattente, pronto a debuttare sui ring del picchiaduro Nintendo.

Si tratta ovviamente di Kazuya, combattente parte dell'immaginario della serie Tekken. Da quest'oggi - mercoledì 30 giugno -, i giocatori possono procedere con il download dell'aggiornamento 12.0 di Super Smash Bros Ultimate, che introduce appunto il DLC legato al personaggio. Ricordiamo che gli appassionati in possesso del Fighter Pass Vol. 2 potranno procedere al riscatto di Kazuya in maniera gratuita. Diversamente, è possibile acquistare il DLC anche in versione singola.

Il nuovo aggiornamento, ad ogni modo, non porta con sé soltanto il combattente di Tekken, ma anche ulteriori contenuti. Agli scenari, per offrire il giusto contesto agli scontri con Kazuya, si aggiunge ad esempio lo scenario del Mishima Dojo. Inoltre i Guerrieri Mii potranno contare su nuove Skin legate ai personaggi di Lloyd, Sangue di Drago, Shantae e Dante. Il DLC di Kazuya di Super Smash Bros Ultimate è dunque ricco di contenuti, tra i quali anche una collazione di brani inediti.



In chiusura, ricordiamo che il prossimo DLC di Super Smash Bros Ultimate sarà l'ultimo, con Sakurai in persona che ha escluso nuove sorprese per il longevo gioco Nintendo.