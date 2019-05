Super Smash Bros Ultimate si aggiorna con il supporto per la Realtà Virtuale

A sorpresa, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 3.10 di Super Smash Bros Ultimate che aggiunge il supporto per la Realtà Virtuale grazie al VR Kit di Nintendo Labo.

Nintendo Labo Toy-Con 04 VR Kit diventa così compatibile anche con il picchiaduro Nintendo, i giocatori potranno sfruttare il visore per gli scontri offline e per un "tour" degli stage, il supporto è esteso a decine di personaggi e livelli mentre la Realtà Virtuale non è compatibile con il multiplayer.

Questo aggiornamento risolve anche bug e problemi tecnici, oltre a migliorare il bilanciamento delle abilità di tantissimi personaggi tra cui Fox, Luigi, Ness, Pikachu, Dark Samus, Donkey Kong, Peach, Captain Falcon, Charizard, Diddy Kong, Lucario, Ryu, Bowser Jr e tanti altri ancora.

Super Smash Bros Ultimate diventerà così il terzo gioco Nintendo con il supporto VR dopo Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda Breath of the Wild, sono in molti a pensare che presto la compatibilità con il Toy-Con 4 possa essere estesa ad altri titoli, tra cui Mario Kart 8 Deluxe.