Super Smash Bros Ultimate si aggiorna alla versione 6.0, ecco tutte le novità

Oltre a Terry Bogard di Fatal Fury, Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 6.0 di Super Smash Bros Ultimate, ora disponibile per il download gratuito. L'update apporta una serie di migliorie e nuovi contenuti, scopriamoli insieme.

L'aggiornamento 6.0 di Super Smash Bros Ultimate è indispensabile per poter scaricare il DLC di Terry Bogard con il nuovo scenario Stadio di King of Fighters, inoltre sono ora disponibili elementi extra per i Guerrieri Mii come DLC a pagamento.

La patch permette di inviare messaggi preimpostati agli altri giocatori in modalità Stanza Smash e aggiunge opzioni per il giocatore ospite, inoltre è ora presente il tipo di stanza Solo Elite. Previste anche migliorie al bilanciamento di alcuni personaggi, al momento però il changelog completo non è ancora stato diffuso.

Questa settimana è stato reso noto che Super Smash Bros Ultimate è il picchiaduro più venduto di sempre con 15.71 milioni di copie distribuite dal lancio, cifra che ha permesso al gioco Nintendo di togliere la corona a Street Fighter II di Capcom.