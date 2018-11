Super Smash Bros Ultimate: alcune copie già in mano agli utenti?

Super Smash Bros Ultimate è ormai in dirittura di arrivo sulle nostre console ibride. Tuttavia, sembra che la nuova esclusiva per Nintendo Switch sia già nelle mani di qualche utente, che, come prevedibile, non ha resistito alla tentazione di diffondere alcune immagini.

In particolare, sull'account Twitter dell'utente Luis Fernando Mendoza Arias hanno fatto la propria comparsa alcune immagini off-screen del gioco e della confezione di Super Smash Bros Ultimate. I cinguettii incriminati sono visibili in calce a questa a news, come di consueto. Tuttavia, per chi tra voi volesse restare completamente a digiuno di eventuali spoiler, ne scoraggiamo la visione!

Vi ricordiamo invece che il nuovo capitolo dell'amato picchiaduro made in Nintendo sarà ufficialmente disponibili per tutti i videogiocatori che lo stanno aspettando con ansia a partire dal prossimo venerdì 7 dicembre. Per chi desiderasse maggiori informazioni sul titolo, segnaliamo il nostro provato, a cura di Andrea Fontanesi. Infine, per chi fosse particolarmente curioso di approfondire i retroscena relativi allo sviluppo di un capitolo di Smash Bros, segnaliamo le dichiarazioni recentemente rilasciate da Masahiro Sakurai, Director della serie Nintendo. Nel corso di un'intervista rilasciata a Game Informer, lo sviluppatore nipponico ha infatti raccontato alcuni interessanti dettagli in merito al processo di costruzione del roster di combattenti di un nuovo capitolo di Smash Bros.