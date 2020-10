Super Smash Bros Ultimate: l'Amiibo di Banjo e Kazooie e il Mii a tema No More Heroes

L'universo del piacchiaduro Nintendo si appresta ad espandersi in vista dell'arrivo di personaggi di Minecraft in Super Smash Bros Ultimate: Alex e Steve sono infatti i prossimi lottatori DLC designati.

Nel corso della giornata di sabato 3 ottobre, gli appassionati hanno potuto apprendere molti dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'espansione a tema Minecraft, tra caratteristiche speciali dei combattenti e stage dedicati. Durante un appuntamento dedicato, Masahiro Sakurai ha annunciato la data di arrivo di Alex e Steve in Super Smash Bros Ultimate, ma non solo.

Il team Nintendo ha infatti sfruttato l'occasione anche per presentare ulteriori novità. Tra queste ultime, figurano la conferma della finestra di debutto di alcuni Amiibo. Stiamo in particolare parlando delle statuette dedicate a Terry Bogard (da Fatal Fury e King of Fighters), Byleth (dalla serie di Fire Emblem) e, nuovo annuncio, Banjo e Kazooie! Anche il duo di Rare riceverà infatti un Amiibo dedicato, che potete ammirare in calce a questa news. Tutte le statuette citate arriveranno sul mercato nel corso del 2021.



Ulteriore elemento interessante, durante l'appuntamento è stato presentato uno speciale costume per i combattenti Mii. Come potete verificare sempre in calce, quest'ultimo è dedicato a Travis Touchdown, personaggio ideato da SUDA 51 e in procinto di ritornare in azione come protagonista in No More Heroes III.