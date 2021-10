Super Smash Bros. Ultimate: gli Amiibo di Minecraft ed Arms presto in arrivo

Nintendo ha annunciato l'arrivo di una inedita serie di Amiibo per Super Smash Bros. Ultimate: le nuove statuine sono dedicate a Steve e Alex, personaggi principali del celebre Minecraft, ed a Min Min, lottatrice vista in Arms, picchiaduro uscito su Nintendo Switch nel corso del 2017.

Sia Steve e Alex che Min Min sono stati aggiunti all'immenso roster dell'ultimo capitolo di Super Smash Bros. negli scorsi mesi come DLC aggiuntivi del Fighter Pass 2. Gli eroi di Minecraft ed Arms si sono distinti all'interno della rosa di personaggi giocabili grazie ai loro stili di combattimento unici e sofisticati. Non è stata stabilità una data precisa per il loro debutto sul mercato, ma la Grande N conferma che le tre statuine saranno disponibili a partire dalla primavera del 2022, arricchendo ancora di più la lunga serie di Amiibo realizzati per Super Smash Bros. nel corso degli anni.

Parlando a proposito del Fighter Pass 2, Sora di Kingdom Hearts è l'ultimo DLC di Super Smash Bros Ultimate, pronto per essere scaricato a partire dal 18 ottobre 2021. Si tratta del contenuto aggiuntivo finale per il titolo Nintendo, che a quasi 3 anni dal lancio non riceverà ulteriori contenuti aggiuntivi: per questa ragione i fan di Super Smash Bros Ultimate hanno ringraziato Masahiro Sakurai su Twitter per l'enorme supporto fornito al gioco nel corso del tempo.