Super Smash Bros Ultimate: anche Ken di Street Fighter si aggiungerà al roster?

Uno screenshot trapelato sul web sembra rivelare la presenza di Ken Masters (Street Fighter) in Super Smash Bros Ultimate. Al momento però l'autenticità dell'immagine non è stata confermata da Nintendo e Capcom.

Lo screenshot mostra Ken in posizione di vittoria nello stage di Splatoon insieme ad altri personaggi come Bulbasaur, Pichu, Pac-Man e Mappy. Il modello di Ken sembra diverso rispetto a quello di Ryu visto in Super Smash Bros per Wii U, che in questo caso appare completamente ridisegnato da zero.

Allo stato attuale, come detto, le due compagnie non hanno commentato lo scatto e la fonte dello stesso non è stata ben identificata, per questo i dubbi riguardo la veridicità dell'immagine sono molti. Tra i nuovi personaggi confermati per SSBU troviamo Isabelle di Animal Crossing, la cui presenza è stata svelata durante il Nintendo Direct del 14 settembre.

Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile dal 7 dicembre in esclusiva su Switch, il gioco sarà venduto anche in bundle con una versione speciale della console, personalizzata per l'occasione.