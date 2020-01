Super Smash Bros Ultimate: tutti gli annunci del Direct del 16 gennaio

Il director di Super Smash Bros Ultimate Masahiro Sakurai ha svelato che Byleth, il celebre mercenario e professore della serie Fire Emblem, sarà pronto a dare una lezione ai suoi avversari in Super Smash Bros Ultimate dal 29 gennaio.

Oltre a Byleth, specializzato nel combattimento a distanza, il Set sfidante 5 includerà anche un nuovo scenario, il monastero del Garreg Mach, e 11 brani musicali della serie Fire Emblem. Insieme a queste novità per Super Smash Bros. Ultimate, la diretta ha presentato anche Ombre Cineree, un nuovo DLC per Fire Emblem: Three Houses che sarà disponibile dal 13 febbraio per tutti i possessori del Pass di espansione del gioco.

Ai nuovi contenuti per Super Smash Bros. Ultimate avranno accesso tutti gli utenti che possiedono il Fighters Pass o acquistano il Set sfidante 5 separatamente. Byleth sarà l’80° personaggio giocabile di Super Smash Bros. Ultimate, che grazie al suo ricco cast di personaggi tratti da numerose serie è già il crossover più grande nella storia dei videogiochi. Questo valoroso guerriero di Fire Emblem: Three Houses, il cui arsenale include la Spada della Creazione e altre tre reliquie degli eroi, sarà in grado di ribaltare le sorti di qualsiasi scontro. Per sfruttarlo al meglio, i giocatori dovranno valutare attentamente quando avanzare e quando mantenere la posizione.

Nello scenario di Byleth, il monastero del Garreg Mach, fanno la loro comparsa alcuni dei personaggi di Fire Emblem: Three Houses più apprezzati dai fan, inclusi Edelgard delle Aquile Nere, Claude dei Cervi Dorati e Dimitri dei Leoni Blu. Il Set sfidante 5 di Super Smash Bros. Ultimate include inoltre un nuovo Tabellone degli spiriti, con gli spiriti di gran parte dei personaggi di Fire Emblem: Three Houses che appaiono nello scenario di Byleth e un nuovo percorso in modalità Classica, "Retaggio eroico", con alcuni dei livelli più celebri nella storia della serie.

Dal 29 gennaio sarà disponibile anche un nuovo costume per Guerrieri Mii ispirato al titolo run-and-gun indipendente Cuphead. I giocatori che lo acquistano riceveranno un nuovo brano musicale, Floral Fury, che veniva riprodotto durante lo scontro con Cagney Carnation in Cuphead.

Oltre all’arrivo di Byleth, Masahiro Sakurai ha annunciato nuovi dettagli sul Fighters Pass 2, che includerà altri sei personaggi già in sviluppo. Preacquistandolo, i giocatori potranno ricevere sei nuovi Set sfidante a mano a mano che saranno pubblicati. Come per i set già pubblicati, ognuno di essi includerà un nuovo personaggio, uno scenario e diversi brani musicali. Gli acquirenti del Fighters Pass Vol. 2 otterranno anche un costume esclusivo per lo Spadaccino Mii: l’Armatura ancestrale di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le novità per Super Smash Bros Ultimate non finiscono qui. Durante la diretta sono infatti stati mostrati due nuovi amiibo che saranno in vendita presso rivenditori selezionati dal 17 gennaio: Samus Oscura, la misteriosa sosia di Samus, e Richter, il personaggio Eco di Simon Belmont.

I fan di Fire Emblem Three Houses saranno inoltre felici di sapere che presto potranno scoprire la quarta casa segreta dell’Accademia Ufficiali, i Lupi Cinerei, con l’arrivo il 13 febbraio del DLC Ombre cineree, incluso nel Pass di espansione del gioco.

Nuovi personaggi, scenari e brani musicali faranno il loro arrivo in Super Smash Bros Ultimate con il Fighters Pass Vol. 2. I giocatori possono inoltre continuare ad acquistare l’attuale Fighters Pass al prezzo di 24,99€ per accedere ai primi cinque Set sfidante. I personaggi scaricabili Joker, Hero, Banjo & Kazooie e Terry Bogard sono già disponibili, mentre Byleth arriverà il 29 gennaio. È anche possibile acquistare i vari Set sfidante individualmente, al prezzo di 5,99 € ciascuno.